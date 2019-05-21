Квартирные рейдеры продолжают отнимать жилье у граждан. Они идут на любые преступления: подделывают документы и подписи, подкупают участковых, судей и приставов, подселяют так называемых профессиональных соседей, которые делают жизнь хозяев недвижимости невыносимой.

Квартирные рейдеры продолжают отнимать жилье у граждан. Они идут на любые преступления: подделывают документы и подписи, подкупают участковых, судей и приставов,подселяют так называемых профессиональных соседей, которые делают жизнь хозяев недвижимости невыносимой.Зачастую непонятные граждане появляются после того, как владельцы квадратных метров не смогли вернуть долг микрофинансовым организациям.Почему в квартирах москвичей появляются профессиональные соседи? Кто они такие? И как не попасться в лапы рейдеров? Смотрите в эти выходные "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".