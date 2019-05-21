Злоумышленник совершил несколько выстрелов газовым пистолетом в сторону детской площадки...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по району Восточный задержали 46-летнего жителя Москвы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась женщина с сообщением о стрельбе. Сотрудники полиции установили, что мужчина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице 9 Мая совершил несколько выстрелов газовым пистолетом в сторону детской площадки, где находились люди.Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по району Восточный подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия.По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73