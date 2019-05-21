Установлено, что злоумышленники работали у пенсионерки помощниками по хозяйству и похищали ее имущество на протяжении некоторого времени...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали подозреваемых в краже у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции поступило заявление о краже от 61-летней москвички, проживающей в поселении Первомайское. Женщина сообщила, что из ее дома похищены личные вещи. Общий материальный ущерб составил 450 тысяч рублей.В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летняя женщина и 29-летний мужчина, приезжие из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленники работали у пенсионерки помощниками по хозяйству и похищали ее имущество на протяжении некоторого времени.Часть похищенного имущества изъята.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79