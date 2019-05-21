Артистка призналась в любви к своей помощнице и визажисту Наталье.
Кристина Асмус поздравила девушку с днем рождения и рассказала о ревности
своего мужа Гарика Харламова.
Артистка призналась в любви к своей помощнице и визажисту Наталье.
Кристина Асмус поздравила девушку с днем рождения и рассказала о ревности
своего мужа Гарика Харламова.
"Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем 😂
По-другому наши отношения никак не назвать))) ❤️Начиналось все с макияжа и прически,
а сейчас – мы вместе во всех в поездках, на съкмках, в театре, на мероприятиях 📸
(здесь и далее орфография и
пунктуация автора
сохранена. – Прим.
ред.)", – написала Кристина Асмус в
личном аккаунте в Instagram.
После артистка отметила, что визажист всегда в курсе ее
расписания и наизусть знает весь ее гардероб. По словам Асмус, ее муж юморист Гарик
Харламов нервничает из-за того, что она проводит слишком много времени с Натальей.
"Вы часто спрашиваете, кто меня постоянно снимает – вот он,
тот человек, к которому периодически ревнует меня муж", – продолжила .
Кроме того, артистка поздравила Наталью с днем рождения. Звезда
записала для подруги восьмиминутное голосовое сообщение, в котором выразила всю
свою благодарность и любовь.
"Я очень сильно люблю тебя!!! 🔥 И хочу пожалеть нам
долгих лет счастливой совместной жизни и идеальных бровей 🤪
И да пребудет с нами всегда работающий у меня дома интернет )))", -
резюмировала .