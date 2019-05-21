Артистка призналась в любви к своей помощнице и визажисту Наталье. Кристина Асмус поздравила девушку с днем рождения и рассказала о ревности своего мужа Гарика Харламова.

Артистка призналась в любви к своей помощнице и визажисту Наталье.Кристина Асмус поздравила девушку с днем рождения и рассказала о ревностисвоего мужа Гарика Харламова."Это Наташа и уже почти 5 лет мы с ней почти сожительствуем 😂По-другому наши отношения никак не назвать))) ❤️Начиналось все с макияжа и прически,а сейчас – мы вместе во всех в поездках, на съкмках, в театре, на мероприятиях 📸(здесь и далее орфография ипунктуация авторасохранена. – Прим.ред.)", – написала Кристина Асмус вличном аккаунте в Instagram.После артистка отметила, что визажист всегда в курсе еерасписания и наизусть знает весь ее гардероб. По словам Асмус, ее муж юморист ГарикХарламов нервничает из-за того, что она проводит слишком много времени с Натальей."Вы часто спрашиваете, кто меня постоянно снимает – вот он,тот человек, к которому периодически ревнует меня муж", – продолжила .Кроме того, артистка поздравила Наталью с днем рождения. Звездазаписала для подруги восьмиминутное голосовое сообщение, в котором выразила всюсвою благодарность и любовь."Я очень сильно люблю тебя!!! 🔥 И хочу пожалеть намдолгих лет счастливой совместной жизни и идеальных бровей 🤪И да пребудет с нами всегда работающий у меня дома интернет )))", -резюмировала .