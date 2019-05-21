Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении Северного потока-2.

Власти США намерены ввести санкции против проекта "Северный поток-2", передает "Интерфакс".Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".По словам чиновника, законопроект будет предполагать "очень тяжкие ограничения для компаний, которые продолжают вести дела с проектом "Северный поток-2".Перри заявлял ранее, что Вашингтон допускает введение санкций против проекта этого газопровода. Он также говорил, что США остаются противниками строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые дадут России возможность обойтись без украинской газотранспортной системы в транспортировке газа в страны Евросоюза.Ранее сообщалось, что накануне на встрече с делегацией США президент Украины Владимир Зеленский призвал ужесточить антироссийские санкцииВ ходе европейской конференции дискуссионного клуба "Валдай" в Вене замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что попытки заблокировать строительство "Северного потока-2" – это атака на европейский порядок, безопасность и стабильность, передает РИА Новости.