Глюк’оZа, похоже, живет под девизом: Ни дня без
эротики! Артистка опубликовала в соцсети видео, снятое во время
откровенной фотосессии. Реакция подписчиков неоднозначна – от восторга до
возмущения.
Глюк’оZа, похоже, живет под девизом: "Ни дня без
эротики!" Артистка опубликовала в соцсети видео, снятое во время
откровенной фотосессии. Реакция подписчиков неоднозначна – от восторга до
возмущения.
Бекстейдж фотосессии Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как шокировал фанатов. Откровенные снимки появляются в Instagram звезды
регулярно, но в последнее время она зачастила с публикацией
эротичных фото. Новый пост буквально свел поклонников с ума.
Наряды во время съемок менялись один за другим, сексуальное белье и купальники подчеркивали прелести . Дошло дело
и до снимков в ванной. Всего артистка, конечно, не показала, пообещав
поделиться самыми пикантными фотографиями позже.
Впрочем, поклонникам хватило и этого. "У тебя красивая грудь!", "Какое
тело! Не могу смотреть без восхищения", "Просто огнище! Спасибо
Наташа, не ем дальше", "В тебе столько секса – смотреть можно вечно", – написали пользователи.
Некоторым видео показалось излишне откровенным.
"Нескромно до вульгарности. Это – для мужа!", "Страшная
какая-то и дешевая. Как минимум, странные удовольствия у Вас", -
прокомментировали видео критики. в очередной раз напомнили: "она же мать", и негоже подавать такой пример детям, передает .