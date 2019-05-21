Глюк’оZа, похоже, живет под девизом: Ни дня без эротики! Артистка опубликовала в соцсети видео, снятое во время откровенной фотосессии. Реакция подписчиков неоднозначна – от восторга до возмущения.

Глюк’оZа, похоже, живет под девизом: "Ни дня безэротики!" Артистка опубликовала в соцсети видео, снятое во времяоткровенной фотосессии. Реакция подписчиков неоднозначна – от восторга довозмущения.Бекстейдж фотосессии Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как шокировал фанатов. Откровенные снимки появляются в Instagram звездырегулярно, но в последнее время она зачастила с публикациейэротичных фото. Новый пост буквально свел поклонников с ума.Наряды во время съемок менялись один за другим, сексуальное белье и купальники подчеркивали прелести . Дошло делои до снимков в ванной. Всего артистка, конечно, не показала, пообещавподелиться самыми пикантными фотографиями позже.Впрочем, поклонникам хватило и этого. "У тебя красивая грудь!", "Какоетело! Не могу смотреть без восхищения", "Просто огнище! СпасибоНаташа, не ем дальше", "В тебе столько секса – смотреть можно вечно", – написали пользователи.Некоторым видео показалось излишне откровенным."Нескромно до вульгарности. Это – для мужа!", "Страшнаякакая-то и дешевая. Как минимум, странные удовольствия у Вас", -прокомментировали видео критики. в очередной раз напомнили: "она же мать", и негоже подавать такой пример детям, передает .