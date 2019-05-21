Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Также он лишен водительских прав на два года. Ранее прокурор попросил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей, а также лишению прав на три года.

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей сына советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде. Также он лишен водительских прав на два года.Ранее прокурор попросил приговорить Игоря Талькова-младшего к штрафу в размере 250 тысяч рублей, а также лишению прав на три года. "Признать Талькова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264​​​.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года", — передает слова судьи Нины Пономаревой РИА Новости.Тальков-младший хотел скорее уладить этот вопрос, потому дело рассматривалось в особом порядке и обвиняемый полностью согласился с предъявленным ему обвинением. Ранее он заявлял, что не употребляет алкоголь с 2014 года, придерживается вегетарианства, а от сдачи анализа отказался из принципа. Такой порядок принятия судебного решения предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. В таком случае суд не может назначить обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьей.В суде музыкант также пояснил, что является женатым человеком, проживает с супругой и двумя несовершеннолетними детьми в Москве. По его словам, в среднем в месяц концертная деятельность приносит ему около 100 тысяч рублей.28 ноября 2018 года Игорь Тальков-младший, находящийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, был остановлен инспектором ДПС. До этого его уже лишали прав управления транспортным средством на полтора года летом 2016 года. Сотрудник ДПС выявил у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложил пройти ему медицинское освидетельствование, но тот отказался. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".Тальков-младший является основателем музыкальной группы "МирИмиР". В 2001 году он впервые вышел на большую сцену в Государственном Кремлевском дворце, открывая концерт в память о своем отце.