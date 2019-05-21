Евровидение в Израиле отшумело, а скандалы, связанные с ним, все не утихают. Свежий случился в аэропорту имени Бен Гуриона при отлете делегации из Эстонии.

"Евровидение" в Израиле отшумело, а скандалы, связанные с ним, все не утихают. Свежий случился в аэропорту имени Бен Гуриона при отлете делегации из Эстонии.Главная воздушная гавань Земли обетованной славится беспрецедентными мерами безопасности. Здесь могут бесцеремонно срезать замки с чемоданов, рыться в них, заставлять показывать все содержимое. А с каждым улетающим из страны пассажиров ведется беседа с пристрастием. Сами ли вы укладывали багаж? Не передавал ли вам кто-то что-то? Что вы делали в Израиле? Где вы жили? Etc.Оборони господь, если в вашем паспорте будет штамп о посещении какой-то мусульманской страны. Если вы были в Турции, Азербайджане, Египте, Сирии, то, считай, вас записали во враги государства Израиль. Готовьтесь оправдываться не меньше часа. После подобных издевательств на паспортном контроле многие люди кричат: "Never Again!" ("Никогда больше!")Именно такие слова произнес представитель эстонской делегации Лиам Кларк, которого остановили перед посадкой в ​​самолет. "Меня задержали и допрашивали в аэропорту два с половиной часа, и мой компьютер был конфискован", – написал Кларк на свой странице в социальной сети.Его изнасиловали допросом и обвинили во всех смертных грехах. Хотя "вина" мужчины состояла только в том, что домой он улетает через Амман (столица Иордании). "Молодой охранник отвел меня в сторону на пустую скамейку и спросил о моем пребывании в Израиле. А две довольно злые женщины из службы безопасности пришли спросить меня, что я делал на конкурсе песни "Евровидение", почему я летаю через Амман, что я делал в Катаре в 2016 году, какова была моя работа на , как я работаю в стране своего происхождения, – чуть не плачет Кларк. – Я чувствовал, что со мной обращаются как с преступником, и я не понимал, почему они задали мне так много вопросов".Сейчас вопрос такого издевательства над пассажиром изучается Управлением аэропортов Израиля, сообщает сайт