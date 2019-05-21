На странице благотворительного фонда помощи украинской армии Вернись живым было опубликовано видео убийства командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Донецкой народной республики Евгения Шабанова с позывным Луна. Запись была сделана с беспилотника.

На странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым" было опубликовано видео убийства командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Донецкой народной республики Евгения Шабанова с позывным Луна. Запись была сделана с беспилотника.Многие считали, что заняв кресло президента Украины Владимир Зеленский сумеет остановить гражданскую войну в Донбассе. Однако, даже если у политика есть такие планы, осуществить их без поддержки общества будет невозможно.Своеобразный ответ на вопрос, хотят ли украинцы прекращения кровопролития или же жаждут продолжения конфликта, появился на официальной странице благотворительного фонда помощи украинской армии "Вернись живым". На время забыв о своей гуманитарной миссии, активисты похвастались убийством ополченца. Запись была сделана с помощью беспилотника, наблюдавшего за расправой с высоты птичьего полета.Внимание! Видео содержит сцены насилия, его кадры могут шокировать! Материал не предназначен к просмотру лицам младше 18 лет!По уже сложившейся традиции, человека, вставшего на защиту населения Донбасса от подконтрольных Киеву силовиков, украинцы записали в ряды Вооруженных сил России. Отметим, с такими обвинениями выступал даже Петр Порошенко еще будучи президентом, однако ни он, ни его многочисленные последователи так и не смогли предоставить ни единого доказательства своим словам.