ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Дильдиной Екатерины Валерьевны...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Дильдиной Екатерины Валерьевны, 27.02.1985 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 12 марта 2019 года ушла из дома на улице Маршала Захарова и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 180 см., волосы темно-русые, прямые, глаза карие.Была одета: куртка салатового цвета, синие джинсы, розово-черные кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22