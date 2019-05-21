УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Железнова Бориса Васильевича...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Железнова Бориса Васильевича, 1942 года рождения, уроженца Москвы, местонахождение которого неизвестно с 07.12.2016 г.Приметы: на вид 80 лет; рост 175 см; худощавого телосложения; лицо овальное, брови дугообразные; нос средний прямой; губы средней толщины; подбородок вертикальный с глубокой подбородочной ямкой; уши средние по форме овальные, оттопыренность верхняя; волосы прямые; короткие, седые имеется лобная залысина; глаза голубые.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56