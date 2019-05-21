В апреле Алла Пугачева дала очередной прощальный
концерт в Кремле, на котором выступила под фонограмму. Эксперт
Анастасия Николаева из Dajmur разобралась, стоило ли платить бешеные деньги
за то, чтобы только увидеть постаревшую звезду.
В апреле Алла Пугачева дала очередной прощальный
концерт в Кремле, на котором выступила под фонограмму. Эксперт
Анастасия Николаева из Dajmur разобралась, стоило ли платить бешеные деньги
за то, чтобы только увидеть постаревшую звезду.
Еще до премьеры концерта в Сеть сливали видео с
репетиций, из которых было понятно, какое грандиозное шоу запланировала Алла
Борисовна. Однако по состоянию здоровья она уже не могла петь как раньше, а
чтобы не портить концерт, затеяла целый спектакль с заранее снятыми
ракурсами и записанными песнями. Получается, что десятки и сотни тысяч
рублей фанаты потратили ради картинки и фонограммы?
Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева высказалась
достаточно лояльно насчет этой спорной ситуации с Аллой Борисовной. Она
подчеркнула, что "Примадонна уже не торт". И было очевидно, что в ее возрасте и
с таким здоровьем ни о каком живом исполнении и речи быть не могло. Но вот
вопрос ценовой политики концерта в таком случае остается открытым.
"Неужели столько стоит лицезреть Аллу Борисовну, да,
именно лицезреть, а не слушать. Как исполнитель – она легенда нашей эстрады, но
всему надо знать меру и прекратить давать прощальные концерты раз в год (орфография
и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)." – заявила эксперт.
Напомним, это был уже 20-й концерт по
случаю прощания Аллы Пугачевой со сценой. По предварительным данным, на его
организацию ушло около 40 миллионов рублей.