В апреле Алла Пугачева дала очередной прощальный концерт в Кремле, на котором выступила под фонограмму. Эксперт Анастасия Николаева из Dajmur разобралась, стоило ли платить бешеные деньги за то, чтобы только увидеть постаревшую звезду.

В апреле Алла Пугачева дала очередной прощальныйконцерт в Кремле, на котором выступила под фонограмму. ЭкспертАнастасия Николаева из Dajmur разобралась, стоило ли платить бешеные деньгиза то, чтобы только увидеть постаревшую звезду.Еще до премьеры концерта в Сеть сливали видео срепетиций, из которых было понятно, какое грандиозное шоу запланировала АллаБорисовна. Однако по состоянию здоровья она уже не могла петь как раньше, ачтобы не портить концерт, затеяла целый спектакль с заранее снятымиракурсами и записанными песнями. Получается, что десятки и сотни тысячрублей фанаты потратили ради картинки и фонограммы?Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева высказаласьдостаточно лояльно насчет этой спорной ситуации с Аллой Борисовной. Онаподчеркнула, что "Примадонна уже не торт". И было очевидно, что в ее возрасте ис таким здоровьем ни о каком живом исполнении и речи быть не могло. Но вотвопрос ценовой политики концерта в таком случае остается открытым."Неужели столько стоит лицезреть Аллу Борисовну, да,именно лицезреть, а не слушать. Как исполнитель – она легенда нашей эстрады, новсему надо знать меру и прекратить давать прощальные концерты раз в год (орфографияи пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)." – заявила эксперт.Напомним, это был уже 20-й концерт послучаю прощания Аллы Пугачевой со сценой. По предварительным данным, на егоорганизацию ушло около 40 миллионов рублей.