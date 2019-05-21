Мужчина, решивший влезть на Эйфелеву башню и проведший около шести часов почти на самом ее верху, оказался выходцем из России. По данным полиции, у него есть суицидальные наклонности.

Мужчина, который более шести часов провел на Эйфелевой башне, оказался выходцем из России.Инцидент произошел 20 мая. Мужчина, одетый во все черное, преодолел все заграждения и влез на конструкции второго уровня, после чего без помощи альпинистского оборудования начал подниматься к вершине башни. Несколько часов он стоял под третьим и последним ярусом, держась за ее перекладины. Достопримечательность закрыли для посетителей.К башне приехала полиция и спасатели. После переговоров мужчина сдался им. Его имя и точный возраст не называются, но известно, что он русский, которой обратился к французским властям за предоставлением политического убежища. Однако в российском посольстве сообщили, что пока к ним никто не обращался по поводу этого инцидента.Как сообщает РИА Новости, у мужчины есть суицидальные наклонности. В ближайшее время ему придется предстать перед судом.