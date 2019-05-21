Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, в случае выявления новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.

Строители нашли две образовавшиеся пустоты в фундаменте Госдумы, в случае выявления новых здание на Охотном ряду может быть признано аварийным. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев.По его словам, перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было принято решение обследовать фундамент на предмет того, выдержит ли он дополнительную нагрузку. В двух местах нашли провалы, сообщает ТАСС.Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, добавил он.Начало ремонта зала запланировали на лето этого года. В это время депутаты будут заседать в соседнем Колонном зале Дома союзов.