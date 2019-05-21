Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 годКиржачский районный суд вынес приговор в отношении 54-летнего москвича. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений.В начале февраля этого года пьяный мужчина в ночное время находился в дачном доме СНТ «Ромашки-1» Киржачского района. Из хулиганских побуждений он позвонил по телефону «102» и рассказал о якобы «готовящемся теракте в столице, где-то в районе больших скоплений людей». Информация оказалась ложной.Вину в совершенном преступлении мужчина признал, свои действия объяснил, тем, что находится под впечатлением от просмотренного художественного фильма.Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.