Огнеборцы спасли трёх человек

Огнеборцы спасли трёх человекНочью 20-го мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о задымлении в дома №15/2 на улице Сосновая в Коврове. Там загорелся коридор, в который выходят двери 5-ти комнат.В момент, когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, стало понятно, что пожар в коридоре отрезал пути спасения жильцов. Пока одни пожарные тушили огонь, другие начало эвакуацию людей.Установить подъёмник для вызволения людей оказалось невозможным. Тогда пожарные нашли единственный возможный способ - спасти жильцов при помощи спецлестниц.К счастью, этого не потребовалось - к этому моменту открытый огонь уже ликвидировали. Всего на пожаре спасли 3-х человек, еще 17, включая ребёнка - эвакуировали. В результате происшествия сгорела отделка коридора на площади 10 квадратных метров.Причина пожара - поджог. Правоохранители проводят расследование.