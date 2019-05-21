Подозреваемая в совершении кражи была установлена участковым уполномоченным менее, чем за сутки.

Вечером 13 мая в МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, сообщившая о хищении детского велосипеда, который хранился в подъезде дома.«По горячим следам» полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Через несколько часов участковый уполномоченный полиции установил местонахождение похищенного имущества, а затем – подозреваемую в совершении кражи, 38-летнюю местную жительницу.Злоумышленница, ранее судимая за совершение преступлений против собственности, пояснила, что заметила потерпевшую, которая внесла велосипед в подъезд дома и, когда имущество осталось без присмотра, похитила его, чтобы продать.В отношении ковровчанки отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).УМВД России по Владимирской области напоминает гражданам о необходимости быть более осмотрительными и не оставлять велосипеды без присмотра!Соблюдение нескольких простых правил позволит сохранить Ваше имущество или свести к минимуму совершение в отношении Вас преступления:- для парковки велосипеда выбирайте охраняемые и безопасные места;- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают злоумышленнику похитить имущество;- не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;- обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь приковать свой транспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован;- фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго, выбирая прочные велосипедные замки.Кроме того, целесообразно сохранить документы на велосипед, а также чек, свидетельствующий о покупке, для возможности в дальнейшем идентифицировать его принадлежность Вам.