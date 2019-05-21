Подозреваемая в совершении кражи была установлена участковым уполномоченным менее, чем за сутки.
Вечером 13 мая в МО МВД России «Ковровский» обратилась местная жительница, сообщившая о хищении детского велосипеда, который хранился в подъезде дома.
«По горячим следам» полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Через несколько часов участковый уполномоченный полиции установил местонахождение похищенного имущества, а затем – подозреваемую в совершении кражи, 38-летнюю местную жительницу.
Злоумышленница, ранее судимая за совершение преступлений против собственности, пояснила, что заметила потерпевшую, которая внесла велосипед в подъезд дома и, когда имущество осталось без присмотра, похитила его, чтобы продать.
В отношении ковровчанки отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
УМВД России по Владимирской области напоминает гражданам о необходимости быть более осмотрительными и не оставлять велосипеды без присмотра!
Соблюдение нескольких простых правил позволит сохранить Ваше имущество или свести к минимуму совершение в отношении Вас преступления:
- для парковки велосипеда выбирайте охраняемые и безопасные места;
- не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают злоумышленнику похитить имущество;
- не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, возле детских и игровых площадок;
- обязательно осмотрите объект, к которому собираетесь приковать свой транспорт: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован;
- фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь ненадолго, выбирая прочные велосипедные замки.
Кроме того, целесообразно сохранить документы на велосипед, а также чек, свидетельствующий о покупке, для возможности в дальнейшем идентифицировать его принадлежность Вам.