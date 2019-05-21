В ходе расследования установлено, что четверо фигурантов внесли ложные сведения в паспорта и миграционные карты иностранных граждан...

«СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело об организации незаконной миграции на территории Российской Федерации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что четверо фигурантов внесли ложные сведения в паспорта и миграционные карты иностранных граждан, а также осуществили незаконную постановку на миграционный и регистрационный учеты на территории г. Москвы семерых приезжих из ближнего зарубежья. Вышеуказанные услуги злоумышленники оказывали за денежное вознаграждение.Следствием УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53