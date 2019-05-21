В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушенииМуромская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о ветеринарии и санитарно-эпидемиологического законодательства в торговом павильоне «Родничок».Специалисты ведомства выяснили, что бизнесмен продавал молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия с истёкшими сроками годности. На момент проверки срок годности истёк на 7 наименований колбасной, молочной, кондитерской и иной продукции, при этом на 3 позиции – больше месяца. Так, колбаса сырокопченая «Флоренция» просрочилась еще 1 ноября прошлого года, йогурт «Услада» - 9 марта этого года, халва подсолнечная «Лакомка» - до 10 января этого года.Помимо этого, что в торговом зале с грубым нарушением температурного режима продавали пирожные, которые должны хранить в холодильнике. В нарушение правил товарного соседства в одном холодильном оборудовании хранили рыбу и овощные соления в открытых ёмкостях.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении.