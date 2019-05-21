В ходе личного досмотра и осмотра места происшествия сообщённая мужчиной ранее информация о наличии у него взрывчатого вещества не подтвердилась...

Сотрудники центра по противодействию экстремизма УВД по ТиНАО задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о существующей угрозе.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Бориса Пастернака неизвестный мужчина сообщил, что у него в сумке имеется большое количество взрывчатого вещества, которое он намерен привести в действие.Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Московской области. В ходе личного досмотра и осмотра места происшествия сообщённая им ранее информация о наличии у него взрывчатого вещества не подтвердилась.Отделом дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38