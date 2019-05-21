В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом.

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.По данным СКР, ЧП произошло в понедельник, в райцентре Чаны. В районную больницу поступили дети с подозрением на отравление неизвестным веществом.Во вторник в облминздраве уточнили, что отравились 13 детей, в настоящее время их состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим своевременно оказана помощь.По словам следователя, предположительно, один из учеников класса, принес из дома ядовитое вещество для уничтожения грызунов, и угостил им детей в школе.В прокуратуре Чановского района подтвердили факт отравления детей, ведется проверка.