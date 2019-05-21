Сегодня в саратовском депо сгорели два троллейбуса — в ликвидации пожара участвовали 37 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Сегодня в депо сгорели два троллейбуса — в ликвидации пожара участвовали 37 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.Инцидент произошел Кировском троллейбусном депо утром 21 мая при утилизации списанного транспорта.Вышедшие из строя троллейбусы вспыхнули, когда их разрезали на части.По информации издания "СаратовБизнесКонсалтинг", в настоящее время МУПП "Саратовгорэлектротранс" проводит проверку инцидента. К работнику, ответственному за демонтаж троллейбусов, "будут применены соответствующие санкции".По информации МЧС, от пожара никто не пострадал. Здания и функционирующие троллейбусы не получили никаких повреждений.