Построенное здание оснащено системой умного дома.

Трехэтажный жилой дом DFAB House в Швейцарии построили роботы, в ближайшее время в дом заедут первые жильцы.Разработчиками DFAB House выступил цюрихский университет ETH совместно с несколькими промышленными предприятиями. Роботы полностью собирали арматуру, заливали бетон. Крыша и каркас каждого уровня была распечатана на 3D-принтере удаленно. Второй и третий этажи выполнены из деревянных рам. Почти всю работу по строительству дома выполнили роботы, к помощи людей прибегли лишь при соединении элементов древесного каркаса.Построенное здание оснащено системой "умного дома", а также фотоэлектрическими солнечными панелями, рассчитанными на генерацию энергии, которая в полтора раза превышает потребности будущих жителей. Оптимизировать потребление энергии будут специальные системы энергоэффективности, передает Prian.ru.