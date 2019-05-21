Выгорело 500 квадратных метров

Выгорело 500 квадратных метровВ Собинском районе произошёл масштабный пожар. Ранним утром 21 мая на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в посёлке Колокша в цеху металлообработки ООО «Колокшанский агрегатный завод».Общая площадь, уничтоженная огнём, составила 500 квадратных метров (площадь всего производства - 800 квадратных метров). Пожар тушили 28 огнеборцев на 12 спецмашинах. В происшествии никто не пострадал.ООО «Колокшанский агрегатный завод» существует с 2000-го года и выпускает асфальтосмесительные установки.