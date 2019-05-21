В Москве открылись курсы по управлению коптерами. Освоить новую профессию могут все желающие вне зависимости от опыта и образования. Чему там учат, и в каких областях выпускники смогут применить свои навыки?

В Москве открылись курсы по управлению коптерами. Освоить новую профессию могут все желающие вне зависимости от опыта и образования. Чему там учат, и в каких областях выпускники смогут применить свои навыки?Свою давнюю мечту Валентина Ивановна осуществила только перед выходом на пенсию и теперь делает первые шаги в управлении беспилотником. В этой группе учатся люди предпенсионного возраста, которые не побоялись освоить новую профессию."В юности я 10 лет летала на планерах, у меня 20 прыжков с парашютом. В небо тянет, но уже поздновато. А коптеры — это интересно, это будущее", — рассказывает Валентина Шкромада.За соседними партами сидят бывшие инженеры и врачи, бухгалтеры и учителя."Я бы даже с удовольствием поработал. Немного научусь и буду на этот счет думать", — говорит Игорь Тарануха.Образование и опыт работы не имеют никакого значения. Чтобы попасть в эту группу, достаточно желания. Причем, принимают слушателей не только из Москвы, но и из соседних регионов."Предпенсионеры хотят быть в тренде, не хотят отставать. Все хотели быть либо летчиками, либо космонавтами, но по каким-то причинам не могли это сделать. Беспилотные аппараты позволяют исполнить эту мечту с безопасностью для себя", — объясняет Игорь Цыхманов, преподаватель Московского государственного образовательного комплекса по управлению БПЛА технополиса "Москва".А в этих классах за партами школьники. Будущие операторы дронов отрабатывают сложнейшие элементы управления прямо внутри помещения."Нам нужно с помощью этого дрона захватить груз на определенной точке и доставить на здание", — объясняет ученик Егор Демешко.В Московском политехническом университете не учат бездумно нажимать кнопки, а пытаются угадать профессии будущего."Коптер поднимается, забирает необходимые материалы — это могут быть органы, кровь, что-то еще. Забрав эти материалы, он доставляет это на крышу здания", — рассказывает Илья Вольнов, декан инженерной школы факультета Московского политеха.Обучение проводят с помощью учебных дронов российского производства."У нас есть и большие коптеры, которые выполнены по такому же подобию, только они большего размера и могут доставлять грузы до двух или трех килограммов", — объясняет Олег Понфиленок, генеральный директор компании-разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов.Старший брат российского "Клевера'' — грузовой дрон "Пеликан". К нему подпускают только опытных операторов."Конкретно этот коптер для мониторинга. У него на подвеске съемная камера", — показывает Евгений Прохоров, ведущий инженер компании разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов.Распространению беспилотников в России и особенно в Москве пока мешают ограничения в законе, говорят эксперты. Чтобы запустить дрон в небо, нужно зарегистрировать его, заранее направить властям заявку на полет, указать цель запуска, дату, время и место, и только после этого получить разрешение. В противном случае он окажется вне закона.