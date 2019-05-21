При задержании гражданин оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому.

В полицию поступило сообщение о драке в одной из квартир в г. Зеленограде.Прибывшим на место полицейскими в квартире был обнаружен мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал. При задержании гражданин оказал активное физическое сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому ОР ППСП ОМВД по районам Матушино и Савелки г. Москвы, чем причинил представителю власти физическую боль.Следственным отделом по Зеленоградскому АО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».