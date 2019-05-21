Известного спортивного комментатора заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. На вопрос о том, правда это или нет, ответил коллега Василия Уткина Георгий Черданцев.

Известного спортивногокомментатора заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. На вопрос отом, правда это или нет, ответил коллега Василия Уткина Георгий Черданцев.Комментатор канала"Матч-ТВ" Георгий Черданцев стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой",которое выходит на "Русском радио". Речь зашла и о нетрадиционной сексуальнойориентации журналиста Василия Уткина.Алла Довлатов сообщила,что примерно пять лет назад журналист сам в этом ей признался. Черданцевбыл очень удивлен такому неожиданному заявлению. Он предположил, что ВасилийУткин сказал это не всерьез."Ты его ни с кем непутаешь? Мне, если честно, без разницы. Я не проверял. Впервые об этом слышу.Он мне лично не сообщал. Думаю, что он об этом брякнул в шутку", – ответилведущей журналист. Однако Довлатованастаивала, что якобы именно из-за этого Василий Уткин в свое время лишилсяработы на канале "Матч-ТВ".Черданцев же вновь вступился за втянутогов гей-скандал коллегу, отметив, что у того увольнения были другие причины. "Нарушениетрудовой дисциплины", – сказал журналист.Также в программе былаподнята другая острая тема – работа спортивных комментаторов. Георгий Черданцевзаявил, что деятельность товарищей по творческому цеху комментировать не любит.Напомним, 3 апрелястало известно о нападении на Спортивный комментатор рассказал,что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха",пострадал левый глаз. Ранее в СМИ говорили о конфликте между иглавным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.