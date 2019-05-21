Известного спортивного
комментатора заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. На вопрос о
том, правда это или нет, ответил коллега Василия Уткина Георгий Черданцев.
Известного спортивного
комментатора заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. На вопрос о
том, правда это или нет, ответил коллега Василия Уткина Георгий Черданцев.
Комментатор канала
"Матч-ТВ" Георгий Черданцев стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой",
которое выходит на "Русском радио". Речь зашла и о нетрадиционной сексуальной
ориентации журналиста Василия Уткина.
Алла Довлатов сообщила,
что примерно пять лет назад журналист сам в этом ей признался. Черданцев
был очень удивлен такому неожиданному заявлению. Он предположил, что Василий
Уткин сказал это не всерьез.
"Ты его ни с кем не
путаешь? Мне, если честно, без разницы. Я не проверял. Впервые об этом слышу.
Он мне лично не сообщал. Думаю, что он об этом брякнул в шутку", – ответил
ведущей журналист. Однако Довлатова
настаивала, что якобы именно из-за этого Василий Уткин в свое время лишился
работы на канале "Матч-ТВ".
Черданцев же вновь вступился за втянутого
в гей-скандал коллегу, отметив, что у того увольнения были другие причины. "Нарушение
трудовой дисциплины", – сказал журналист.
Также в программе была
поднята другая острая тема – работа спортивных комментаторов. Георгий Черданцев
заявил, что деятельность товарищей по творческому цеху комментировать не любит.
Напомним, 3 апреля
стало известно о нападении на Спортивный комментатор рассказал,
что злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ "Черемуха",
пострадал левый глаз. Ранее в СМИ говорили о конфликте между и
главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.