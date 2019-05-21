Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырева вспомнила о своих переживаниях трехмесячной давности. Девушка поделилась сокровенными деталями о своих родах.

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырева вспомнила о своих переживаниях трехмесячной давности. Девушка поделилась сокровенными деталями о своих родах.Девушка выложили в свой Instagram фото из роддома в Майями. На нем девушка вместе со свои врачом держит на руках новорожденного сына Марка Лео. Это, в первую очередь, пост благодарности доктору Сильверсу.Лопырева называет его супер-обаятельным доктором с отличным чувством юмора, который на миллион процентов уверен в том, что он делает. Модель отмечает, что неважно кто ты – дочь одного из Президентов Америки или пациент попавший в госпиталь по скорой, в любом случае можно быть спокойной. Доктор Сильверс сделает все возможное, чтобы роды прошли максимально правильно и комфортно."Если бы Стивена не существовало, его точно стоило бы придумать! ", – восторженно заявляет телеведущая.Девушка предупреждает, что врач ироничен и саркастичен. Но на уровень его профессионализма это никак не влияет. Также девушка отмечает, что это не реклама. Доктору она не нужна, да и Instagram он завел после долгих уговоров.Оказалось, что многие фанатки Лопыревой тоже рожали у этого врача. Под постом разразилась жаркая дискуссия, многие начали делится своим удачными родами у этого специалиста, передавать ему пламенные приветы.Но нашлись и те, кто начал сеять раздор. Язвительные подписчики начали донимать звезду колкими вопросами."Чего вам всем в России не рожается?", – отреагировала одна из поклонниц.