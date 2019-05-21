ФРГ для Владимирской области традиционно является одним из основных торговых партнёров

ФРГ для Владимирской области традиционно является одним из основных торговых партнёров21 мая Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочую встречу с делегацией из Германии, в которую вошли немецкие предприниматели. В мероприятии также приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, и.о. директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Максим Никеров, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Демидов, руководители крупных сельхозпредприятий Владимирской области.Владимир Сипягин отметил, что ФРГ для Владимирской области традиционно является одним из основных торговых партнёров. В структуре внешнеторгового баланса Германия занимает второе место после Китая. На конец прошлого года внешнеторговый оборот между регионом-33 и ФРГ составил 216,6 млн долларов: экспорт – 33,9 млн, импорт – 182,7 млн.«Традиционно строгий немецкий подход к делу служит для нас гарантией качества. Мы ценим интерес к нашему региону и готовы создать для ваших инвестиций режим наибольшего благоприятствования», - подчеркнул Губернатор.В ходе визита во Владимирскую область делегация из Германии побывает в районах, обладающих агропромышленным потенциалом. Вместе с тем Владимир Сипягин попросил немецкую сторону не останавливаться только на этом сегменте возможного сотрудничества, а нацелиться и на партнёрские связи в других секторах экономики.Немецкая делегация, возглавляемая Клаусом Боогом, поблагодарила Губернатора за тёплый приём, насыщенную культурную программу и обмен мнениями по важным вопросам сотрудничества.«Нам вместе надо сражаться, прежде всего, против политического негатива в медиапространстве. Это разумный шаг навстречу партнёрским связям. Что касается инвестиций в регион, то мы должны полностью убедиться в надёжности двухсторонних соглашений. Возможно, этот процесс будет не столь быстрым, но зато весьма основательным», - сообщил Клаус Боог.Глава 33-го региона отметил, что на Владимирской земле сейчас представлены 33 организации, в учредительных капиталах которых полностью или частично присутствуют инвесторы из Федеративной Республики Германия. Среди них можно выделить особо крупные субъекты – гипермаркет «Globus», БауТекс (производство продукции на основе стекловолокна), Lauscha Fiber International (производство стекловолокна), Дёке Хоум Системс (производство кровельных материалов), гипермаркет МЕТRО.Кроме того, Владимирская область имеет тесные торговые связи и социально-культурную кооперацию с Германий. Так, у Владимира есть два немецких города-побратима – Эрланген (Федеральная земля Бавария) и Йена (Федеральная земля Тюрингия).Гостям из Германии презентовали два успешных инвестиционных проекта в аграрном секторе Владимирской области, которые касаются развития ГУП «Тепличный» и модернизации комплекса по производству свинины ЗАО «Владимирское».«Как вы убедились, мы готовы к сотрудничеству, как на готовых производственных площадках, так и на земельных участках, которые мы можем предложить под производство, в зависимости от ваших предпочтений. Сельское хозяйство для Владимирской области по-прежнему в приоритете», - обратился Губернатор Владимир Сипягин к представителям бизнес-сообщества Германии.«Немецкий день» в здании администрации Владимирской области продолжился встречей с представителем Посольства Германии в России Себастьяном Райхле. В ходе общения обсуждалось двухстороннее сотрудничество и предложения по развитию социальных направлений между Федеральной землёй Бавария и Владимирской областью.В частности, стороны обсудили программу обмена специалистами в сфере здравоохранения Владимирской области и медицинской кафедры одного из ведущих учебных заведений Баварии – Университета Эрлангена – Нюрнберга. Себастьян Райхле пообещал посетить Владимирскую область ещё раз – в начале июня, и заодно воочию насладиться культурной программой проекта «Музыкальная экспедиция».