Он напал на двух 10-летних девочек
Он напал на двух 10-летних девочек
Владимирские полицейские разыскивают еще одного педофила, который объявился в областной столице. Молодой человек 30-35 лет совершил 2 нападения возле школы №37.
Судя по ориентировке, разосланной по соцсетям и родительским чатам, преступления он совершил вчера, 20 мая.
2 несовершеннолетние девочки 2009 года рождения пострадали от его насильственных действий сексуального характера на улице Верхняя Дуброва, недалеко от дома №32Б.
Приметы молодого человека: высокий, плотного телосложения, русые волосы, над верхней губой слева у него есть крупная родинка, на левом указательном пальце кольцо.
Он был одет в голубую футболку с горизонтальными белыми полосками и бриджи цвета «хаки».