Он напал на двух 10-летних девочек

Он напал на двух 10-летних девочекВладимирские полицейские разыскивают еще одного педофила, который объявился в областной столице. Молодой человек 30-35 лет совершил 2 нападения возле школы №37.Судя по ориентировке, разосланной по соцсетям и родительским чатам, преступления он совершил вчера, 20 мая.2 несовершеннолетние девочки 2009 года рождения пострадали от его насильственных действий сексуального характера на улице Верхняя Дуброва, недалеко от дома №32Б.Приметы молодого человека: высокий, плотного телосложения, русые волосы, над верхней губой слева у него есть крупная родинка, на левом указательном пальце кольцо.Он был одет в голубую футболку с горизонтальными белыми полосками и бриджи цвета «хаки».