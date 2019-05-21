Кандидаты в общественные наблюдатели отбираются по критериям возраста, опыта общественной деятельности, психологической устойчивости

Кандидаты в общественные наблюдатели отбираются по критериям возраста, опыта общественной деятельности, психологической устойчивостиВ пресс-центре администрации Владимирской области руководитель регионального отделения Российского Союза молодёжи Роман Александров и региональный координатор проекта «Корпус общественных наблюдателей» Сергей Попов рассказали журналистам об организации работы волонтёров в период проведения Единого государственного экзамена в школах региона.Проект «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу проведения ЕГЭ реализуется в регионе с 2016 года Союзом молодёжи совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В проекте принимают участие добровольцы в возрасте от 18 лет.Волонтёры, которые выступят в качестве общественных наблюдателей, проходят специальное обучение, где им разъясняют требования к порядку проведения экзамена, а также действия при выявлении нарушений. Кандидаты в общественные наблюдатели отбираются по критериям возраста, опыта общественной деятельности, психологической устойчивости.На общественных началах эти наблюдатели начнут контролировать ход сдачи ЕГЭ с 27 мая, когда выпускники школ будут сдавать первый экзамен по географии, и до завершения сдачи госэкзаменов 1 июля.«В 2016 году у нас было 35 наблюдателей, а сейчас их более 100. Все они прошли тестирование в департаменте образования областной администрации и сейчас аккредитуются для присутствия на экзамене в том или ином пункте сдачи ЕГЭ. Мы обращаем внимание на нарушения не только со стороны организаторов экзаменов, но и со стороны школьников», – отметил Роман Александров.Общественные наблюдатели будут работать во всех пунктах проведения Единого госэкзамена во Владимире. В других районах области присутствие волонтёров на пунктах сдачи экзаменов будет обеспечено частично.В этом году владимирские волонтёры примут участие в наблюдении за ходом ЕГЭ также в Москве и в Ингушетии. Кроме того, они смогут удалённо наблюдать за ходом госэкзаменов и фиксировать возможные нарушения в других регионах России.По словам Сергея Попова, самым распространённым нарушением со стороны экзаменующихся остаётся использование средств связи и шпаргалок. А со стороны организаторов ЕГЭ – нарушение сроков доставки пакетов с заданиями и времени их вскрытия.«Волонтёры, а это на 60 процентов студенты педагогического института Владимирского госуниверситета, не получают денежного вознаграждения, но им засчитывается летняя учебная практика. С руководством института подписано соответствующее соглашение», – рассказал Роман Александров.Руководитель регионального отделения Российского Союза молодёжи подчеркнул, что у общественных наблюдателей нет претензий к департаменту образования областной администрации по вопросам подготовки к проведению Единого государственного экзамена в школах Владимирской области.