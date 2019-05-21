Акция «Зарядка со стражем порядка» прошла в Гороховецком, Вязниковском, Гусь-Хрустальном и Александровском районах.

Полицейские Владимирской области приняли участие во Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка». Спортивные мероприятия, организованные сотрудниками полиции при содействии представителей общественных советов и ветеранских организаций, прошли на базе районных школ и на спортивных площадках.В Гороховецком районе сотрудники полиции совместно с представителями общественного совета провели зарядку с воспитанниками социально-реабилитационного центра «Семья». На свежем воздухе в веселой дружеской обстановке ребята вместе с полицейскими выполняли несложные физические упражнения. Особую радость у детей вызвало знакомство со служебной собакой Нимфой, которая вместе с кинологом продемонстрировала участникам акции умение выполнять служебные команды и разрешила себя погладить. Зарядившись бодростью и позитивом, сотрудники полиции и общественники вручили ребятам небольшие сладкие подарки и пожелали быть активными и здоровыми.Инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Вязниковскому району лейтенант полиции Александр Шахов в клубе единоборств «Олимп» города Вязники провел для подростков занятия по самообороне. Вице-чемпион Европы по каратэ, обладатель 3 дана по WSKF, вице-чемпион и призер Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ вместе с ребятами сделал зарядку и рассказал, как надо правильно разминаться перед уроком самообороны. После разминки полицейский показал воспитанникам клуба основные элементы самообороны, самбо и каратэ, объяснил, как постоять за себя при нападении хулиганов.Александровские полицейские на школьной спортивной площадке провели веселую зарядку с учащимися пятых и седьмых классов. В мероприятии принял участие представитель Общественного совета при ОМВД России по Александровскому району Николай Савенков. После выполнения физических упражнений полицейские побеседовали с подростками на темы безопасного поведения в быту и на отдыхе, ответили на вопросы ребят об особенностях службы в полиции, призвали регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.В Гусь-Хрустальном районе после зарядки сотрудники полиции продемонстрировали школьникам приемы рукопашного боя. Ребята с удовольствием откликнулись на предложение самостоятельно выполнить ряд приемов. Под руководством опытных наставников представители подрастающего поколения поучаствовали в сборке и разборке автомата Калашникова и поупражнялись в стрельбе с использованием тренажера «СКАТТ». Школьники остались очень довольны, все получили массу положительных эмоций. Многие ребята рассказали, что хотели бы в будущем связать свою жизнь с правоохранительной сферой. В завершение встречи стражи порядка напомнили ребятам о соблюдении правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха, ответственности учеников за сохранность личных вещей, соблюдении требований комендантского часа и правил дорожного движения, а также пожелали школьникам отличных оценок, хорошего и безопасного отдыха на предстоящих летних каникулах.