Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать контакты профильных комитетов нижней палаты с отраслевыми профсоюзами. По его словам, это поможет улучшить качество принимаемых законопроектов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать контакты профильных комитетов нижней палаты с отраслевыми профсоюзами. По его словам, это поможет улучшить качество принимаемых законопроектов.
Спикер отметил, что у Думы выстроен хороший и продуктивный
диалог с Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). К примеру, с учетом их
мнений был внесен законопроект о сокращенной рабочей недели для женщин на селе.
"Это пример как раз того диалога, который мы ведем", -
сказал Володин, выступая с приветственным словом на Х съезде Федерации
независимых профсоюзов, который проходит в Москве. Качество принимаемых законов
– один из приоритетов Госдумы седьмого созыва, напомнил спикер.
Другим направлением сотрудничества Госдумы и ФНПР мог бы стать
анализ нормативно-правовых актов. Володин посетовал, что принятые законы не
всегда эффективно работают, поэтому необходимо проанализировать, как они
скажутся на экономике, как защищают человека и решают его проблемы.
"Для нас необходим такой диалог с самой массовой
организацией, которая базирует свои отделения на предприятиях и непосредственно
на производствах, которые объединяют трудовые коллективы", – подчеркнул
председатель нижней палаты.
Не менее важно обсуждать с профсоюзами и решение задач, которые
президент Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию, отметил
спикер. Он напомнил о необходимости добиться роста ВВП как минимум на 4% в год,
в связи с чем особую значимость имеют вопросы повышения производительности
труда и создания высокотехнологичных рабочих мест.
"Но вместе с этим нам необходимо обсуждать вопросы
социальной защиты, вопросы защиты человека труда", – подчеркнул Володин.
Учитывая наступление эпохи цифровой экономики, необходимость
в некоторых профессиях будет снижаться, поэтому специалистам в тех или иных
отраслях понадобится переподготовка, отметил спикер. "Это все темы, которые мы
могли бы вместе с вами обсуждать, чтобы понимать, как спрогнозировать развитие
ситуации в будущем", – обратился председатель нижней палаты к собравшимся.
Несмотря на позитивный диалог с ФНПР, у Думы пока нет
системной и качественной коммуникации с отраслевыми профсоюзами, констатировал
Володин. Он напомнил, что профсоюзы могут вносить свои предложения через
депутатов.
Спикер Госдумы призвал объединить усилия для выработки
решений с опорой на экспертное мнение профсоюзов. "Поэтому, если хотите,
это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо", —
заключил Володин.