Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать контакты профильных комитетов нижней палаты с отраслевыми профсоюзами. По его словам, это поможет улучшить качество принимаемых законопроектов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал активизировать контакты профильных комитетов нижней палаты с отраслевыми профсоюзами. По его словам, это поможет улучшить качество принимаемых законопроектов.Спикер отметил, что у Думы выстроен хороший и продуктивныйдиалог с Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР). К примеру, с учетом ихмнений был внесен законопроект о сокращенной рабочей недели для женщин на селе."Это пример как раз того диалога, который мы ведем", -сказал Володин, выступая с приветственным словом на Х съезде Федерациинезависимых профсоюзов, который проходит в Москве. Качество принимаемых законов– один из приоритетов Госдумы седьмого созыва, напомнил спикер.Другим направлением сотрудничества Госдумы и ФНПР мог бы статьанализ нормативно-правовых актов. Володин посетовал, что принятые законы невсегда эффективно работают, поэтому необходимо проанализировать, как онискажутся на экономике, как защищают человека и решают его проблемы."Для нас необходим такой диалог с самой массовойорганизацией, которая базирует свои отделения на предприятиях и непосредственнона производствах, которые объединяют трудовые коллективы", – подчеркнулпредседатель нижней палаты.Не менее важно обсуждать с профсоюзами и решение задач, которыепрезидент Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию, отметилспикер. Он напомнил о необходимости добиться роста ВВП как минимум на 4% в год,в связи с чем особую значимость имеют вопросы повышения производительноститруда и создания высокотехнологичных рабочих мест."Но вместе с этим нам необходимо обсуждать вопросысоциальной защиты, вопросы защиты человека труда", – подчеркнул Володин.Учитывая наступление эпохи цифровой экономики, необходимостьв некоторых профессиях будет снижаться, поэтому специалистам в тех или иныхотраслях понадобится переподготовка, отметил спикер. "Это все темы, которые мымогли бы вместе с вами обсуждать, чтобы понимать, как спрогнозировать развитиеситуации в будущем", – обратился председатель нижней палаты к собравшимся.Несмотря на позитивный диалог с ФНПР, у Думы пока нетсистемной и качественной коммуникации с отраслевыми профсоюзами, констатировалВолодин. Он напомнил, что профсоюзы могут вносить свои предложения черездепутатов.Спикер Госдумы призвал объединить усилия для выработкирешений с опорой на экспертное мнение профсоюзов. "Поэтому, если хотите,это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо", —заключил Володин.