Воспоминания участников войны в Афганистане издадут в Воронеже. Причем финансовую помощь проекту окажут депутаты областной думы, сообщает ГТРК Воронеж.

Воспоминания участников войны в Афганистане издадут в Воронеже. Причем финансовую помощь проекту окажут депутаты областной думы, сообщает ГТРК "Воронеж".Выпуск издания будет приурочен к важной дате — тридцать лет назад советские войска были окончательно выведены из Афганистана. Ветераны-интернационалисты обратились к главе воронежского парламента Владимиру Нетёсову с просьбой о материальной поддержке. В 2016 году в свет вышел первый том книги с воспоминаниями воронежских "афганцев".Новый том будет больше по объему. В нем собраны документальные свидетельства участников тех событий. Как сообщил редактор книги "Афган: война без линии фронта", сам участник военных действий в Афганистане, Виктор Руденко, свои рассказы предоставили генералы, офицеры, прапорщики, рядовые солдаты.Военный конфликт на территории Республики Афганистан длился десять лет. В нем участвовало более пяти тысяч воронежцев. Погибло 162 человека.