Максим Галкин разочарован финалом популярного сериала Игра престолов. Шоумен чувствует себя обманутым и не сдерживает возмущения.

Максим Галкин разочарован финалом популярного сериала "Играпрестолов". Шоумен чувствует себя обманутым и не сдерживает возмущения.Последняя серия расстроила. Шоумен не одинокв своих чувствах – недовольство выражают большинство поклонников монументальнойсаги, показ которой растянулся на несколько лет.Финального сезона фанаты сериала ждали с нетерпением почти 2года. Некоторые – как, к примеру, Гарик Харламов – концовкой вполне довольны.Резидент Comedy Clubоставил в Instagram пост с благодарностью создателям фильма. Однако позволил себе не согласиться с коллегой."Это был возмутительно-отвратительный финал моеголюбимого сериала! Не знаю, куда жаловаться", – отметился шоумен в комментарияхк публикации Харламова."Просто слов нет!", "Ощущение, что нас всехобманули и бросили", – подхватили реплику Галкина поклонники.Фанаты "Игры престолов", которых немало не тольков США, но и в России, подняли настоящую бурю в соцсетях после показа последнейсерии. Большинство требуют переснять если не весь сезон, то хотя бы концовкусаги. Максиму Галкину предложили подписать петицию в адрес американскихпродюсеров фильма.В петиции отмечается, что сезон стал одним "из самых плохих финалов из всех сериалов в истории". Автор документа, который предлагают подписать – Дилан Ди – полагает, что вина лежит исключительно на сценаристах – Дэвиде Бениоффе и Д. Б. Вайсе. По мнению фанатов, они зарекомендовали себя некомпетентными писателями и телеканалу необходимо нанять новых авторов для ремейка восьмого сезона. Свои автографы под этим документом оставили уже болеемиллиона возмущенных зрителей, пишет Teleprogramma.pro.