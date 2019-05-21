Максим Галкин разочарован финалом популярного сериала Игра
престолов. Шоумен чувствует себя обманутым и не сдерживает возмущения.
Максим Галкин разочарован финалом популярного сериала "Игра
престолов". Шоумен чувствует себя обманутым и не сдерживает возмущения.
Последняя серия расстроила. Шоумен не одинок
в своих чувствах – недовольство выражают большинство поклонников монументальной
саги, показ которой растянулся на несколько лет.
Финального сезона фанаты сериала ждали с нетерпением почти 2
года. Некоторые – как, к примеру, Гарик Харламов – концовкой вполне довольны.
Резидент Comedy Club
оставил в Instagram пост с благодарностью создателям фильма. Однако позволил себе не согласиться с коллегой.
"Это был возмутительно-отвратительный финал моего
любимого сериала! Не знаю, куда жаловаться", – отметился шоумен в комментариях
к публикации Харламова.
"Просто слов нет!", "Ощущение, что нас всех
обманули и бросили", – подхватили реплику Галкина поклонники.
Фанаты "Игры престолов", которых немало не только
в США, но и в России, подняли настоящую бурю в соцсетях после показа последней
серии. Большинство требуют переснять если не весь сезон, то хотя бы концовку
саги. Максиму Галкину предложили подписать петицию в адрес американских
продюсеров фильма.
В петиции отмечается, что сезон стал одним "из самых плохих финалов из всех сериалов в истории". Автор документа, который предлагают подписать – Дилан Ди – полагает, что вина лежит исключительно на сценаристах – Дэвиде Бениоффе и Д. Б. Вайсе. По мнению фанатов, они зарекомендовали себя некомпетентными писателями и телеканалу необходимо нанять новых авторов для ремейка восьмого сезона. Свои автографы под этим документом оставили уже более
миллиона возмущенных зрителей, пишет Teleprogramma.pro.