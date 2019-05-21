Владимир Зеленский, за которого украинцы массового проголосовали для демонстрации своего несогласия с Петром Порошенко, шаг за шагом повторяет бесславный путь своего предшественника, считают эксперты. Подобный подход может оказаться катастрофичным не только для политической карьеры бывшего шоумена, но и для судьбы всей Украины.

Владимир Зеленский, за которого украинцы массового проголосовали для демонстрации своего несогласия с Петром Порошенко, шаг за шагом повторяет бесславный путь своего предшественника, считают эксперты. Подобный подход может оказаться катастрофичным не только для политической карьеры бывшего шоумена, но и для судьбы всей Украины.Очарованный образом главного героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько в исполнении Владимира Зеленского, украинский избиратель возлагал на шоумена огромные надежды. Он, были уверены простые украинцы, сможет найти общий язык с Россией, прекратит бессмысленное кровопролитие в Донбассе, повысит уровень жизни в стране и прекратит стремительный рост цен, усугубляющийся не менее скоростным падением уровня зарплат.Первые разочаровавшиеся стали появляться еще во время речи нового президента Украины во время инаугурации. Впрочем, нашлись и те, кто попал под обаяние экс-актера и его выступление воспринял с восторгом, закрыв глаза на все "сомнительные моменты". Однако когда дело дошло до встреч с иностранными делегациями и первых программных заявлений, экспертам пришлось констатировать – кресло президента занял "Порошенко №2"."Зеленский, как я и думал, оказался новым "порошенковцем". Его обращение к США по поводу антироссийских санкций – лишь последний штрих к портрету. Можно не сомневаться, что начнется та же история с походами в Европу, жалобами в Вашингтоне, обещаниями хорошей жизни и ежегодными заверениями, что вот-вот Крым и Донбасс вернутся в состав Украины", – цитирует депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.Глава Крыма Сергей Аксенов также нашел поразительное сходство в подходе двух политиков. Это, по его мнению, для самой Украины ничем хорошим не закончится. "Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему "продолжить политику Порошенко". Но тогда и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2", – на своей странице в Facebook написал Сергей Аксенов.Специалистов своими воинственными заявлениями откровенно заявил. По их мнению, никакой необходимости настолько явно обозначать собственный антироссийский курс у нового президента не было. "Не этого ждали граждане Украины, и именно против этого они голосовали на президентских выборах. Непонятно, зачем Зеленский решил испортить себе имидж, не успев пройти инаугурацию", – отметил политолог и экономист Александр Дудчак.