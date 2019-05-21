21.05.2019

2019-05-21 12:35:34

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (17(9666) от 21 мая 2019 года).

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Глава города Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ на Очаковском шоссе открыли новое здание ОМВД России по району Очаково-Матвеевское. Строительство осуществлено в рамках столичной государственной программы «Безопасный город». Читайте на странице 2.



СЛУЖБА ОСОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В 1938 году приказом НКВД СССР был утверждён Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. В целях сохранения преемственности приказом МВД России от 30 декабря 2011 года дата 13 мая 1938 года объявлена Днём образования охранно-конвойных подразделений полиции. Читайте на странице 2.



БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ — ГОРЕ В СЕМЬЕ

В пресс-центре столичной полиции состоялся брифинг на тему «Профилактика несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон». Продолжение на странице 2.



ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК НА КОНЕ!

Праздник, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в 1-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. В нём приняли участие личный состав подразделения, ветераны и гости. Продолжение на странице 3.



И МЫ ЕЩЁ СПОЁМ!

Во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве состоялось празднование Дня Победы. На плацу в честь столь особенного дня собрались ветераны, руководители и сотрудники подразделения. Командир полка подполковник полиции Андрей ПОЛЯНСКИЙ подчеркнул значимость события. Читайте на странице 3.



РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

В этом году в акции «Бессмертный полк» в столице приняли участие около 700 тысяч человек. Все они вышли на улицы города, чтобы почтить память родственников-фронтовиков, воевавших за мирное небо над нашими головами. Читайте на странице 4.



ШАГАЯ ПО МОСКВЕ

День Победы в Великой Отечественной войне — особенный день, особенный праздник. Как же его праздновала столица России? Подробности читайте на странице 5.



ЗНАНИЯ И ПРАКТИКУ ПРОВЕРЯЕТ СЛУЖБА

В настоящее время в Главном управлении МВД России по г. Москве функции подразделения профессиональной подготовки выполняет Управление профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом. Возглавляет Управление подполковник внутренней службы Павел ПАРАНОСЕНКОВ. Читайте на странице 5.



ХЛОПОТЫ СЛУЖЕБНЫЕ И ДОМАШНИЕ

Кандидатура на лидерство в номинации «Лучший сотрудник дежурной части» становится предсказуемой. Ни в коем случае не хотим обидеть сотни других достойных профессионалов, но складывается ощущение: чтобы Ольге АЗАРОВОЙ не стать первой в очередной раз, должно произойти что-то экстраординарное. Читайте на странице 6.



СРОДНИ ИСКУССТВУ

Сотрудники отделения по связям со средствами массовой информации УВД по Восточному административному округу стали победителями в профессиональном конкурсе уже во второй раз. Достигать высокого результата им помогает трудолюбие, упорство и слаженность в работе. Продолжение на странице 6.



«КОГДА ЖЕ ПРИДУТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И СПАСУТ?»

Для семей сотрудников московской полиции из 53 подразделений (более тысячи человек, из них 540 — дети) Благотворительным обществом «Мария» в 27-й раз была предоставлена уникальная возможность посетить Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац и посмотреть премьерный спектакль «Волшебник Изумрудного города» по мотивам сказочной повести Александра Волкова… Подробности читайте на странице 7.



«МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ — ПОЛИЦЕЙСКИМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА!»

Обычная рабочая атмосфера царила 18 апреля в московском аэропорту «Внуково». Кто-то встречал родных, кто-то ждал своего рейса, кто-то готовился подняться на борт самолёта. Среди пассажиров — сотрудники и работники столичного полицейского ведомства. В командировку на Северный Кавказ отправилась концертная бригада, в составе которой — участники гала-концерта «Московские полицейские — москвичам!». Читайте на странице 7.



ГЕРОЙ, ТАНКИСТ, МИЛИЦИОНЕР

Радостный для всех россиян праздник отметил ветеран Великой Отечественной войны и службы в московской милиции Пётр Иванович ЕКАТЕРИНИЧЕВ. Читайте на странице 8.



СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

На востоке столицы полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны Леонида Андреевича ЮЩЕНКО с Днём Победы. Читайте на странице 8.



НАМ ВСЕМ ДАНЫ СТАЛЬНЫЕ РУКИ-КРЫЛЬЯ

Сотрудники полиции Северного административного округа столицы поздравили 96-летнего ветерана Алексея Васильевича ТУРКИНА с Днём Победы. Читайте на странице 8.



ИНСПЕКТОР-РАЗВЕДЧИК

Ветерана Великой Отечественной войны, бывшего старшего инспектора-дежурного 1-го отделения милиции г. Москвы майора милиции Бориса Ивановича ДОЛБИЛИНА поздравили с праздником Победы. Читайте на странице 8.



СТАРШИНА ПОЛКА

Владимиру Логвинову было десять лет, когда началась война. В его деревню Шейнино Мценского района Орловской области эта страшная весть пришла днём 22 июня — вместе с выступлением Вячеслава Молотова по радио. Продолжение на странице 9.



ТВОРЧЕСТВО, ПОСВЯЩЁННОЕ ВЕТЕРАНАМ

Каждый год 9 мая сотрудники полиции УВД по Западному административному округу приглашают в гости ветеранов войны и службы в правоохранительных органах, чтобы совместно отметить этот праздник. Читайте на странице 9.



ХРАНИТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ

«Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал». Эти слова, сказанные когда-то великим Александром Сергеевичем Пушкиным, мне вспомнились во время встречи с инспектором 1-го отдела УМПО УРЛС ГУ МВД России по г. Москве лейтенантом внутренней службы Еленой РЕВЯКИНОЙ. Подробности читайте на странице 10.



УТРОМ, ВЕЧЕРОМ И ДНЁМ ОСТОРОЖЕН БУДЬ С ОГНЁМ

Многие, к сожалению, упорно продолжают считать пожар случайностью, которую нельзя предвидеть. Но пожар — не случайность, а скорее закономерность. Его можно и предвидеть, и предотвратить. Читайте на странице 10.



ЗОЖ ПОД УГРОЗОЙ

Знакомый приобрёл семейный абонемент на год в расположенный недалеко от дома фитнес-клуб «Зебра». Всей семьёй успели походить туда от силы месяц. И клуб неожиданно закрылся, подвесив в воздухе вопрос об использовании оставшихся одиннадцати месяцев годовой карты или о какой-либо финансовой компенсации за них. Читайте на странице 11.



ВОЛК НА СЕРОЙ ШКУРЕ

В первых числах апреля в Московском городском суде журналистов толпилось столько, что яблоку негде было упасть. Здесь шли заседания и затем оглашался приговор гражданину Узбекистана Бахтиёру Матякубову — убийце женщин сразу в трёх странах. Подробности читайте на странице 11.



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло уже 33 года. В память об этих трагических событиях на территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа № 1420» состоялось открытие Аллеи героев-чернобыльцев. Организатором мероприятия выступил Московский городской совет женщин. Читайте на странице 12.



О БЛАГОДАТНОЙ ПОМОЩИ ВОИНСТВУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Какие бы усилия ни прилагала безбожная власть, выкорчёвывая из сознания народа православный дух, он продолжает жить в глубине русской души. И это особенно ярко проявилось в самый трудный для нашего государства период — в годы нашествия фашистских захватчиков на нашу страну. Читайте на странице 12.



ВСТРЕТИМСЯ НА СРЕТЕНКЕ

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. В преддверии этой даты состоялась встреча корреспондента «Петровки, 38» с начальником постоянно действующей экспозиции истории органов внутренних дел Москвы полковником внутренней службы Светланой КОЗЛОВОЙ. Продолжение на странице 13.



ЗАБЫТЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Великолепный лирический тенор Павел Богатырёв, известный в семидесятых годах позапрошлого века, забыт. Он дебютировал в общедоступном народном театре «Скоморох», где пел под гитару песни собственного сочинения. Песня всегда была доступным русским людям наслаждением. Читайте на странице 13.



КРОВАВЫЕ «ГАСТРОЛИ» АРТИСТА

Среди наиболее ярких примеров успешного взаимодействия сотрудников служб и подразделений столичной милиции и их коллег из других регионов нашей страны, включая оперативников уголовного розыска и криминалистов, — раскрытие «дела Ионесяна». Читайте на странице 14.



ГДЕ ДРУЖИННИК — ТАМ ПОРЯДОК

Праздник Победы без сомнения является одним из самых главных для нашей страны. Люди по всей России широко отмечают этот день, проводят концерты, демонстрации, шествия, что требует повышенного внимания к общественной безопасности. К охране порядка в праздник привлекаются не только правоохранительные органы, но и народные дружинники — незаменимые помощники полиции. Продолжение на странице 14.



«ДРУГОЙ Я»

В Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялась торжественная церемония вручения профессиональной премии Гильдии каскадёров России «Альтер Эго» за лучшие трюки в кино 2018 года. На мероприятии присутствовали более 300 сотрудников московской полиции. Читайте на странице 15.



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