Однако в этот же день ее поймали

Однако в этот же день ее поймалиВ середине мая в полицию обратилась жительница Коврова, рассказавшая, что у ее ребенка украли велосипед, который хранился в подъезде дома.«По горячим следам» правоохранители установили местонахождение похищенного имущества, а затем – подозреваемую, 38-летнюю женщину.Злоумышленница, ранее судимая за кражи, объяснила, что заметила потерпевшую, которая внесла велосипед в подъезд и, когда транспорт остался без присмотра, похитила его, чтобы потом продать.В отношении ковровчанки возбуждено уголовное дело.УМВД России по Владимирской области напоминает вам о необходимости быть более осмотрительными и не оставлять свои велосипеды без присмотра!Несколькр простых правил позволит сохранить ваш велосипед:для парковки двухколесного транспорта выбирайте охраняемые и безопасные места;не оставляйте велосипеды в подъездах домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают злоумышленнику украсть ваш транспорт;не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления людей: у магазинов, на рынках, на детских и игровых площадках;обязательно осматривайте объект, к которому собираетесь приковать велосипед: желательно, чтобы он был крепко зафиксирован;фиксируйте велосипед замком, даже если ненадолго отлучаетесь, выбирая прочные замки.Кроме того, сохраняйте документы на велосипед, а также чек о покупке, чтобы была возможность понять, что он принадлежит именно вам.