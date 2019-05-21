Блогер под ником Гражданин Кадет знаменит своим неравнодушием. Например, он является ярым гонителем и постоянным хулителем Виталины Цымбалюк-Романовской.

Блогер под ником Гражданин Кадет знаменит своим неравнодушием. Например, он является ярым гонителем и постоянным хулителем Виталины Цымбалюк-Романовской.Это он создал петицию против выступления бывшей жены Армена Джигарханяна в Храме Христа Спасителя на Пасху. Теперь же он стал причиной страшного конфликта, который разгорается между фанатами Витаса и Димаша Кудайбергена.Яблоком раздора послужил выпущенный Гражданином Кадетом ролик под названием "Витас никогда не станет Димашем: виноват Пудовкин". В нем блогер изложил собственное видение того, почему Витас не смог добиться той популярности, которую молниеносно получил молодой казахский артист. Мол, все дело в том, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин избрал своей стратегией грязный пиар.Например, Пудовкин долгое время утверждал, что Витас ходит в шарфе, поскольку-де скрывает жабры. Сам же певец давал интервью, где поведал о лечебных свойствах воды, заряженной его голосом.Блогер поясняет, что лет семь назад можно было людям морочить голову подобными глупостями. Теперь же время изменилось и в цене талант, а не байки про белого бычка.Под этим роликом блогера начались ожесточенные бои. Молодой человек, представившись сетевым менеджером Витаса, попросил удалить видео, ибо Гражданин Кадет "основывается на ложной информации".Блогер не уступил. После этого фанатки Витаса написали жалобу администрации видеосервиса YouTube, но там не пошли навстречу – мол, никаких нарушений нет. Теперь же агрессивные поклонники Витаса покрывают Кадета проклятиями и угрозами, призывают его одуматься. Они слепы в своей любви и готовы, кажется, на все...