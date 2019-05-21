Япония наградила шестерых россиян орденом Восходящего солнца. Это первое награждение в стране после того, как она три недели назад вступила в новую эпоху правления.

Япония наградила шестерых россиян орденом Восходящего солнца. Это первое награждение в стране после того, как она три недели назад вступила в новую эпоху правления.Третьей степени удостоены гендиректор Большего театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.Бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова и директора петербургской школы с углублённым изучением японского Наталию Полякову наградили орденом четвёртой степени.А пятой — хранителя коллекций восточной графики в Пушкинском Айнура Юсупова и председателя "Общества дружбы Сахалин-Япония" Галину Зра-Жаеву.Знак отличия в Японии вручают с 1875 года, он имеет восемь степеней. А первым в России его получил в 1881 году инженер-механик императорского флота Иван Зарубин, передает телеканал "Россия 24".