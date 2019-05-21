Исполнительница сделала неожиданное признание в Instagram. Певица Жасмин пожаловалась на проблемы с памятью.

Исполнительница сделала неожиданное признание в Instagram. Певица Жасмин пожаловалась на проблемыс памятью.Артистка рассказалапоклонникам, что попала в очень неловкую ситуацию. "Бывают у вас такие дни, когда наступает какое-то затмениепланет и язык живет отдельно от мозга? Я недавно натворила все мыслимые инемыслимые дела", – поделилась певица Жасмин.По словам знаменитости, она случайно столкнулась с давнейзнакомой, но не сразу ее узнала, перепутала ее имя и чуть не ляпнула глупостьпро ее внешний вид. Кроме того, Жасмин приняла незнакомогомужчину за мужа своей подруги. "Это оказался просто человек, который хотел сомной сфоткаться", – посетовала на пугающую проблему певица.Приэтом уточнила, что подобное "затмение" произошло с ней не впервые.Она предположила, что причиной провала в памяти стал "трудный день". "Вроде, и память девичья уже не про меня, и достарческого маразма еще далеко, а вот случается и со мной такое...", -заключила артистка.Напомним, ранее пользователи соцсетей вывеливывели на чистую воду. Выяснилось, что свои "дизайнерские" нарядыартистка приобрела на сайте, где торгуют китайским ширпотребом. Позже звездазаявила, что знает об этих разговорах. "Но платье на китайском сайте я непокупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", –выкрутилась она.