Исполнительница сделала неожиданное признание в Instagram. Певица Жасмин пожаловалась на проблемы
с памятью.
Исполнительница сделала неожиданное признание в Instagram. Певица Жасмин пожаловалась на проблемы
с памятью.
Артистка рассказала
поклонникам, что попала в очень неловкую ситуацию. "Бывают у вас такие дни, когда наступает какое-то затмение
планет и язык живет отдельно от мозга? Я недавно натворила все мыслимые и
немыслимые дела", – поделилась певица Жасмин.
По словам знаменитости, она случайно столкнулась с давней
знакомой, но не сразу ее узнала, перепутала ее имя и чуть не ляпнула глупость
про ее внешний вид. Кроме того, Жасмин приняла незнакомого
мужчину за мужа своей подруги. "Это оказался просто человек, который хотел со
мной сфоткаться", – посетовала на пугающую проблему певица.
При
этом уточнила, что подобное "затмение" произошло с ней не впервые.
Она предположила, что причиной провала в памяти стал "трудный день". "Вроде, и память девичья уже не про меня, и до
старческого маразма еще далеко, а вот случается и со мной такое...", -
заключила артистка.
Напомним, ранее пользователи соцсетей вывели
вывели на чистую воду. Выяснилось, что свои "дизайнерские" наряды
артистка приобрела на сайте, где торгуют китайским ширпотребом. Позже звезда
заявила, что знает об этих разговорах. "Но платье на китайском сайте я не
покупала. Более того, мне подбирает вещи стилист, а не я сама их ищу", –
выкрутилась она.