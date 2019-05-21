Поклонники недоумевают, куда пропала Юлия Меньшова из передачи Живая жизнь на Первом канале. Популярная телеведущая объявила, что в ближайшее время она там и не появится.

Поклонники недоумевают, куда пропала Юлия Меньшова из передачи "Живая жизнь" на Первом канале. Популярная телеведущая объявила, что в ближайшее время она там и не появится.Новый пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Меньшова посвятила закону бумеранга. Популярная телеведущая рассказала поучительную историю Федора Толстого "Американца", который всю жизнь кутил и участвовал в кровавых дуэлях, а женившись, потерял одного за другим 11 своих детей. Ровно столько же человек пали от руки Толстого. Все эти события привели к тому, что мужчина радикально изменился: воцерковился, держал очень строгие посты, а перед смертью долго беседовал со священником. После себя он оставил лишь одну дочь.Юлия Меньшова так пронзительно рассказала эту историю, что многие подписчики предположили, что в жизни самой телеведущей появились проблемы, которые та предпочитает не афишировать. Кто-то решил, что это связано с работой. Якобы не просто так Меньшова вдруг пропала из эфира передачи "Живая жизнь"."Опять Вас, Юля, нет в "Живой жизни"... 😒 Видимо, этой вчерашней историей Вы попытались компенсировать нам то, что сегодня мы снова остались без рубрики "ВМЕСТЕ"... Эхх.. И все равно как-то грустно не увидеть Вас сегодня на экране... ((( (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась поклонница по имени Валентина.не оставила ее реплику без ответа. "пока, Валентина, меня там и не будет. Пока не ждите!" – ответила фанатке популярная телеведущая. Однако по какой причине произошло ее исчезновение из шоу, она решила не уточнять.