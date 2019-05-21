Рита Дакота
не упустила возможности поделиться в социальных сетях новостью о долгожданном
отпуске. Вместе с ней туда отправилась ее маленькая дочь и еще один человек,
чье присутсвие вызвало волну возмущения.
Рита Дакота
не упустила возможности поделиться в социальных сетях новостью о долгожданном
отпуске. Вместе с ней туда отправилась ее маленькая дочь и еще один человек,
чье присутсвие вызвало волну возмущения.
Улетев на
Мальдивы вместе со своей полуторагодовалой дочкой Мией, певица продолжила
делиться многочисленными фотографиями и своими впечатлениями. Например, раньше
она и представить себе не могла, что можно отдохнуть за играми с ребенком.
Еще некоторое
время назад ее пугало времяпровожодение с детьми. Казалось, что совершенно
невозможно совмещать собственный отдых с занятиями и играми с маленькой дочкой.
Однако, попробовав самоятоятельно, певице понравилось рисовать с Мией на
веранде, плескаться в океане и строить песочные замки на берегу. Это даже
позволило Рите почуствовать себя таким же маленьким и беззаботным ребенком.
Все было бы
хорошо, если не тот факт, что помимо Риты и дочки вместе с нмим была и няня,
постоянно следившая за ребенком. Пользователи социальной сети не могли обойти
это стороной, так как многих возмутило подобное лицемерии со стороны девушки.
Люди начали писать, что не будь у нее помощницы, которая 24/7 помогает Дакоте в
заботе о ребенке и выполняет всю грязную работу, то не было бы у певицы и
нормального отдыха.
"Давайте
вы не будете говорить о том, о чем не имеете ни малейшего понятия? Во-первых,
отдых с одним ребенком и отдых даже с двумя детьми– уже абсолютно разные вещи.
И во-вторых, вы не одна с ней. Захотели, замки построили, захотели – весь день
на пляже лежите. Полчаса погуляли, потом на полдня няне сдали. В 6 утра тоже с
ней не встаете явно. Конечно, у вас никаких проблем и сплошной кайф от такого
отдыха, когда делаешь только то, что сам хочешь (Орфография и пунктуация автора
сохранены – Прим. ред.)"-критиковали некоторые подписчики.
Но певица
тут же отвечала на подобные комментарии, уверяя, что имела в виду только отдых
с детьми. Лететь на другой конец мира совсем одной с маленьким ребенком -
слишком отчаянный шаг. Также, она призналась, что никогда не могла в
одиночестве справиться с ребенком, поэтому всегда прибегала к помощи бабушки,
подруг или няни.