Рита Дакота не упустила возможности поделиться в социальных сетях новостью о долгожданном отпуске. Вместе с ней туда отправилась ее маленькая дочь и еще один человек, чье присутсвие вызвало волну возмущения.

Рита Дакотане упустила возможности поделиться в социальных сетях новостью о долгожданномотпуске. Вместе с ней туда отправилась ее маленькая дочь и еще один человек,чье присутсвие вызвало волну возмущения.Улетев наМальдивы вместе со своей полуторагодовалой дочкой Мией, певица продолжиладелиться многочисленными фотографиями и своими впечатлениями. Например, раньшеона и представить себе не могла, что можно отдохнуть за играми с ребенком.Еще некотороевремя назад ее пугало времяпровожодение с детьми. Казалось, что совершенноневозможно совмещать собственный отдых с занятиями и играми с маленькой дочкой.Однако, попробовав самоятоятельно, певице понравилось рисовать с Мией наверанде, плескаться в океане и строить песочные замки на берегу. Это дажепозволило Рите почуствовать себя таким же маленьким и беззаботным ребенком.Все было быхорошо, если не тот факт, что помимо Риты и дочки вместе с нмим была и няня,постоянно следившая за ребенком. Пользователи социальной сети не могли обойтиэто стороной, так как многих возмутило подобное лицемерии со стороны девушки.Люди начали писать, что не будь у нее помощницы, которая 24/7 помогает Дакоте взаботе о ребенке и выполняет всю грязную работу, то не было бы у певицы инормального отдыха."Давайтевы не будете говорить о том, о чем не имеете ни малейшего понятия? Во-первых,отдых с одним ребенком и отдых даже с двумя детьми– уже абсолютно разные вещи.И во-вторых, вы не одна с ней. Захотели, замки построили, захотели – весь деньна пляже лежите. Полчаса погуляли, потом на полдня няне сдали. В 6 утра тоже сней не встаете явно. Конечно, у вас никаких проблем и сплошной кайф от такогоотдыха, когда делаешь только то, что сам хочешь (Орфография и пунктуация авторасохранены – Прим. ред.)"-критиковали некоторые подписчики.Но певицатут же отвечала на подобные комментарии, уверяя, что имела в виду только отдыхс детьми. Лететь на другой конец мира совсем одной с маленьким ребенком -слишком отчаянный шаг. Также, она призналась, что никогда не могла водиночестве справиться с ребенком, поэтому всегда прибегала к помощи бабушки,подруг или няни.