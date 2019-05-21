Блогер и телеведущая пожаловалась на несправедливость. На Айзу Анохину обрушилась волна негатива.

Блогер и телеведущая пожаловалась на несправедливость. На АйзуАнохину обрушилась волна негатива.Светская львица приняла участие в создании шоу VBattle дляYouTube, съемки которого проходили на Бали. Вместе с Айзой Анохиной в проектеучаствовали Саша Ресторатор и Паша Техник. "Весь хейт пришелся на меня. Мне,вдали от дома и родных, до слез обидно, что я так раздражаю людей", -рассказала телеведущая в личном Instagram.Айза отметила, что всего лишь выполняла свою работу, котораяпозволяет ей зарабатывать и обеспечивать детей. Анохина не понимает отчегопублика так остро реагирует на ее появление в кадре."Мне говорят, будь строгой – я строгая, говорят, шути —и я шучу. Я ведущая, исполняющая определенную роль, заданнуюрежиссером, сценаристом и продюсером", – продолжила знаменитость.Светская львица посетовала, что пока не научилась относитьсяк критике равнодушно. Звезде тяжело оставаться невозмутимой в такие моменты."Так как моя аудитория не имеет аккаунтов на YouTube,защитить меня некому. А мужская аудитория рэпа безжалостна ко мне. И да, мне неплевать. Мне больно от этого. Просто я буду делать выводы и вновь искатьпричины в себе. Ведь я во всем сама виновата", – заметила .После телеведущая добавила, что несмотря на агрессию в Сети,работать над проектом ей очень понравилось. По словам звезды, она многовложила в это шоу.Отметим, что месяца назад была доставлена вреанимацию в Камбодже с нервным срывом. По словам светской львицы она пережиластрашную паническую атаку. "Я отравилась и на фоне гиперответственности перед непрерывным съемочным графиком, схватила сумасшедшую паническую атаку, которая привела меня в дикий ужас", – писала она в соцсетях.