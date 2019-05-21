Блогер и телеведущая пожаловалась на несправедливость. На Айзу
Анохину обрушилась волна негатива.
Блогер и телеведущая пожаловалась на несправедливость. На Айзу
Анохину обрушилась волна негатива.
Светская львица приняла участие в создании шоу VBattle для
YouTube, съемки которого проходили на Бали. Вместе с Айзой Анохиной в проекте
участвовали Саша Ресторатор и Паша Техник. "Весь хейт пришелся на меня. Мне,
вдали от дома и родных, до слез обидно, что я так раздражаю людей", -
рассказала телеведущая в личном Instagram.
Айза отметила, что всего лишь выполняла свою работу, которая
позволяет ей зарабатывать и обеспечивать детей. Анохина не понимает отчего
публика так остро реагирует на ее появление в кадре.
"Мне говорят, будь строгой – я строгая, говорят, шути —
и я шучу. Я ведущая, исполняющая определенную роль, заданную
режиссером, сценаристом и продюсером", – продолжила знаменитость.
Светская львица посетовала, что пока не научилась относиться
к критике равнодушно. Звезде тяжело оставаться невозмутимой в такие моменты.
"Так как моя аудитория не имеет аккаунтов на YouTube,
защитить меня некому. А мужская аудитория рэпа безжалостна ко мне. И да, мне не
плевать. Мне больно от этого. Просто я буду делать выводы и вновь искать
причины в себе. Ведь я во всем сама виновата", – заметила .
После телеведущая добавила, что несмотря на агрессию в Сети,
работать над проектом ей очень понравилось. По словам звезды, она много
вложила в это шоу.
Отметим, что месяца назад была доставлена в
реанимацию в Камбодже с нервным срывом. По словам светской львицы она пережила
страшную паническую атаку. "Я отравилась и на фоне гиперответственности перед непрерывным съемочным графиком, схватила сумасшедшую паническую атаку, которая привела меня в дикий ужас", – писала она в соцсетях.