Стала известна сумма трансфера капитана Аякса Маттейса де Лигта, который в следующем сезоне будет выступать за Барселону. Испанский клуб заплатит голландцам 74 миллиона евро за 19-летнего защитника.

Стала известна сумма трансфера капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, который в следующем сезоне будет выступать за "Барселону". Испанский клуб заплатит голландцам 74 миллиона евро за 19-летнего защитника.О подробностях сделки сообщил Sky Sports. Ранее стало известно, что де Лигт согласовал условия перехода в стан "сине-гранатовых".В нынешнем сезоне защитник амстердамской команды провел 55 матчей во всех турнирах, забив в них семь мячей. В составе "Аякса" Лигт стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.