Поющая ведущая может стать участницей следующего
международного музыкального конкурса. Ольга Бузова будет рассматривать такую
возможность.
Поющая ведущая может стать участницей следующего
международного музыкального конкурса. Ольга Бузова будет рассматривать такую
возможность.
Агент знаменитости Антон Богословский сделала заявление. По его
словам, предложения участвовать в "Евровидении-2020" Ольге Бузовой пока не
поступали, но это вполне возможно.
"Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно
прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит и можно
будет о чем-то говорить", – цитирует Богословского .
При этом представитель Бузовой отметил, что они еще "не отошли" от
прошедшего "Евровидения".
Как писали "Дни.ру", в этом
году Россию на песенном конкурсе представлял Сергей Лазарев с песней
Scream. По итогам зрительского голосования россиянин занял третье место.
Напомним,
ранее опубликовала откровенный пост в Instagram об отношениях с
людьми. Она призналась, что никак не может привыкнуть к тому, что ее предают
те, кому она доверилась. Звезда пожаловалась, что сильно переживает и плачет
из-за предательства.
Некоторые пользователи
соцсети предположили, что снова переживает свой разрыв с мужем – футболистом
Дмитрием Тарасовым. Бывший супруг женился на модели Анастасии Костенко, а
телеведущая и певица после расставания все еще одинока. Другие считают, что звезда
страдает вовсе не из-за него и потребовали назвать имя обидчика.