Поющая ведущая может стать участницей следующего международного музыкального конкурса. Ольга Бузова будет рассматривать такую возможность.

Поющая ведущая может стать участницей следующегомеждународного музыкального конкурса. Ольга Бузова будет рассматривать такуювозможность.Агент знаменитости Антон Богословский сделала заявление. По егословам, предложения участвовать в "Евровидении-2020" Ольге Бузовой пока непоступали, но это вполне возможно."Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должноприйти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит и можнобудет о чем-то говорить", – цитирует Богословского .При этом представитель Бузовой отметил, что они еще "не отошли" отпрошедшего "Евровидения".Как писали "Дни.ру", в этомгоду Россию на песенном конкурсе представлял Сергей Лазарев с песнейScream. По итогам зрительского голосования россиянин занял третье место.Напомним,ранее опубликовала откровенный пост в Instagram об отношениях слюдьми. Она призналась, что никак не может привыкнуть к тому, что ее предаютте, кому она доверилась. Звезда пожаловалась, что сильно переживает и плачетиз-за предательства.Некоторые пользователисоцсети предположили, что снова переживает свой разрыв с мужем – футболистомДмитрием Тарасовым. Бывший супруг женился на модели Анастасии Костенко, ателеведущая и певица после расставания все еще одинока. Другие считают, что звездастрадает вовсе не из-за него и потребовали назвать имя обидчика.