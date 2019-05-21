Немолодая супруга Гогена Солнцева снова оказалась в эпицентре скандала. На сей раз Екатерина Терешкович бросилась с кулаками на людей, будучи в санатории.

Немолодая супруга Гогена Солнцева снова оказалась в эпицентре скандала. На сей раз Екатерина Терешкович бросилась с кулаками на людей, будучи в санатории.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев опубликовал фотографию своей супруги Екатерины Терешкович. На снимке крупным планом запечатлено ее лицо с синяком на одном глазу. Как выяснилось, женщина проявила буйный нрав, будучи в санатории. Об этом рассказал Гоген Солнцев."Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий... Разругалась с персоналом, соседями (( нервы не подлечила, а наоборот расшатала и себе и другим, еще и с фонарем осталась. Пришлось раньше окончания срока ее забирать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поведал Гоген Солнцев.Скандально известный шоумен рассказал, что теперь Екатерина Терешкович лечит нервы в другом месте – на даче. "Ну, надеюсь, что на даче ей будет куда более спокойно и безконфликтно..." – выразил надежду молодой муж излишне вспыльчивой пенсионерки. Почему сам Гоген Солнцев находится отдельно от жены, неизвестно.Отметим, что это не первый скандал с участием Екатерины Терешкович. Ранее женщина разбушевалась в ресторане. Ей не понравилось обслуживание в ресторане. Разъяренная супруга обложила матом официантку и управляющую. А до этого Екатерина умудрилась подраться с собственной дочерью. Женщина приревновала мужа к молодой наследнице. Разъяренная Терешкович вцепилась в бедную женщину и даже умудрилась выбить ей зуб. Это случилось прямо во время съемок шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".