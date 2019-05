21.05.2019

2019-05-21 15:45:37

Знаменитая телеведущая скончалась в возрасте 93 лет

Британская ведущая телеканала "Би-би-си" Нэн Винтон умерла на 94-м году жизни. Согласно предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Печальную новость сообщило издание The Sun.



Нэн Винтон работала на телеканале "Би-би-си" с 1958 по 1975 год. Она также участвовала в создании таких программ, как Panorama и Town and Around, передает Lenta.ru.