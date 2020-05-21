В разделе услуг ГИБДД в 2020 году появилась возможность в режиме онлайн проверить всю историю автомобиля...

Граждане активно пользуются различными услугами, предоставляемыми в электронном виде на портале www.gosuslugi.ru: оформлением паспортов, заменой водительских удостоверений, получением различных выписок и справок. Для удобства и экономии времени населения разработчики портала внедряют новые сервисы.Так, в разделе услуг ГИБДД в 2020 году появилась возможность в режиме онлайн проверить всю историю автомобиля: регистрационные действия, запреты на продажу и передвижение на территории РФ и другие.Иногда злоумышленники пытаются продать автомобили, неоднократно побывавшие в ДТП, скручивают пробег и даже перебивают номера двигателя на угнанных транспортных средствах.Раньше посмотреть историю автомобиля по его VIN-номеру можно было только на платных сервисах, которые не всегда располагают достоверными данными. Однако во избежание мошеннических действий подобная информация должна быть доступна всем гражданам, планирующим покупку подержанного автомобиля. С 2020 года такая возможность у населения появилась.Полиция Восточного округа рекомендует гражданам чаще пользоваться услугами, предоставляемыми в электронном виде. Помимо сокращения сроков оказания той или иной услуги, вы также получаете скидку 30% на оплату любой госпошлины на сайте gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ВАО