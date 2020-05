Согласно недавнему исследованию, банки выплатили рекордно высокую сумму в качестве штрафов с момента окончания мирового финансового кризиса - $243 миллиардов. Большая часть этих штрафов связана с введением в заблуждение инвесторов относительно качества ипотечных кредитов, которые были включены в облигации во время раздувания пузыря на рынке недвижимости.

Согласно недавнему исследованию, банки выплатили рекордно высокую сумму в качестве штрафов с момента окончания мирового финансового кризиса — $243 миллиардов.Большая часть этих штрафов связана с введением в заблуждение инвесторов относительно качества ипотечных кредитов, которые были включены в облигации во время раздувания пузыря на рынке недвижимости.Согласно экспертам Keefe, Bruyette and Woods, которые составили отчет, Bank of America стал лидером по объему выплаченных штрафов — $76 миллиардов.JPMorgan Chase был оштрафован $44 миллиарда. Ряд крупных банков получили штрафы в размере более $10 миллиардов. Тринадцать банков выплатили 93% всех штрафов.Ниже расскажем о самых крупных штрафах в истории, которые пришлось выплатить банкам.10. Credit SuisseВ 2014 году банк согласился выплатить штраф в размере $2.6 миллиардов, чтобы достичь соглашения с Министерством юстиции США. Credit Suisse стал первым финансовым институтом, который открыто признался в том, что помогал гражданам США уклоняться от уплаты налогов.9. JPMorgan ChaseВ феврале 2012 года Департамент жилищного и городского развития США и 49 штатов подписали соглашение, которое получило название National Mortgage Settlement.Пять крупнейших банков страны были оштрафованы в общей сложности на 25 миллиардов долларов. На долю JPMorgan Chase пришлось $5.29 миллиардов. Все пять банков были обвинены в том, что до наступления кризиса 2008 года они подписывали и нотариально заверяли документы без проверки.8. Credit SuisseШвейцарский банк был вынужден заплатить еще один крупный штраф, теперь в размере $5.3 миллиардов, в декабре 2016 года. Тогда банк был обвинен в том, что продавал плохие долги инвесторам до начала финансового кризиса 2008 года.Банк выплатил $2.5 миллиарда властям и еще $2.8 миллиардов на помощь потребителям.7. Wells FargoWells Fargo был среди пяти банков, которые вошли в число оштрафованных банков в рамках документа National Mortgage Settlement в 2012. Банку пришлось выплатить $5.35 миллиардов, это было чуть выше, чем у JPMorgan. Wells Fargo не просто подписывал и нотариально заверял документы без верификации, его также обвинили в том, что банк потерял важные бумаги.6. Deutsche BankК концу 2016 года Deutsche Bank, наконец, согласился выплатить штраф в размере $7.2 миллиардов. Как и в случае с другими банками из нашего списка, Deutsche Bank также продавал плохие ипотечные долги инвесторам. Около $4.1 миллиардов пошло на выплату помощи потребителям в течение 5 лет.5. Bank of AmericaBank of American вошел в рейтинг три раза, когда ему пришлось выплатить крупнейшие в истории штрафы. Это один из крупнейших в мире банков по объему активов, что и помогло ему выплатить все штрафы, которые требовали регуляторы. Так, в 2008 году Bank of America приобрел компанию Countrywide, которая продала субстандартные ипотечные долги на сумму $174 миллиардов. В 2011 году Bank of America согласился выплатить $8.5 миллиардов за правонарушения Countrywide.4. BNP ParibasКрупнейший банк Франции был создан в 2000 году после слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и Paribas. В июне 2014 года он был признан виновным в двух преступлениях. В результате, банку пришлось выплатить $8.97 миллиардов по этому делу. Банк обвинили в том, что он нарушил санкции против Ирана, Судана и Кубы, проводя транзакции через американскую финансовую систему для своих клиентов в Иране, Судане и Кубе.3. Bank of AmericaВ рамках документа National Mortgage Settlement от 2012 года Bank of America должен был выплатить $11.8 миллиардов по субстандартным ипотечным кредитам, проданным Fannie Mae. Около $1 миллиарда пошло Федеральному управлению жилищного строительства.2. JPMorgan ChaseJPMorgan Chase достиг соглашение с Министерством юстиции США о выплате $13 миллиардов в октябре 2013 года. Эти деньги были направлены на выплаты по многочисленным судебным разбирательствам. Почти все они были связаны с продажей субстандартных ипотечных долгов инвесторам. JPMorgan приобрел Washington Mutual и Bear Stearns во время кризиса 2008 года. Кроме того, он получил и их обязательства.1. Bank of AmericaСамый большой штраф в истории заплатил Bank of America. Банк был вынужден заплатить рекордно высокую сумму в 16,65 миллиардов долларов в 2014 году. Эти деньги пошли на выплаты по судебным искам, в рамках которых банк обвиняли в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, вынудив их купить субстандартные ценные бумаги. Банк приобрел Merrill Lynch и Countrywide Financial во время финансового кризиса 2008 года.